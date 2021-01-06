أكلوا عدس وبطاطس.. إصابة 6 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي ببني سويف

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:09 ص
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي

أصيبت أسرة كاملة مكونة من 6 أفراد "الأم و5 أطفال"، اليوم الاربعاء، باشتباه تسمم غذائي بعد تناولهم وجبة فاسدة عدس وبطاطس بمنزلهم بشرق النيل بمدينة بني سويف الجديدة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف التخصصي، كلا من: "وردة.م.ت" 38 سنة، ربة منزل، و"جنا.ع.ا" 12سنة، "أحمد.م.ر" 16 سنة، "السيد.م.ر" 5 سنوات، "أسامة.ع.س" 13سنة، "شيرين.ع.س" 5 سنوات، مصابين بقيء وإسهال لتناولهم وجبة فاسدة.

ووجه الدكتور صلاح عمر مدير عام المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة إسعاف المصابين على الفور، حيث تم عمل غسيل معدة وأخذ عينات بالاستقبال وتم حجزهم بقسمى الباطنة والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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