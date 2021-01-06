ديانا حداد.. لمن قالت "ما نستمر" وما يهم وجودك؟

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:06 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
بعنوان "ما نستمر" قالت الفنانة ديانا حداد "برنسيسة الغناء العربي" من خلال كلمات الشاعر العراقي رامي العبودي رأياً مغايراً في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن الحياة مستمرة مهما كانت الظروف، وأن بعض المواضيع يجب معالجتها بالقرارات الصائبة دون تردد، حيث قالت في مقدمة الأغنية:

إحنا إذا ما نستمر عادي وإذا

تقدر تعيش بغيبتي هل يا ترى

مايهم وجودك عادي لو عندي تغيب

كافي بعد مالي خلق هذا الأذى

تريد تروح يلا امشي

تبقى تروح نفس الشي

أنت بعمري مو كلشي .. ومو مهم...

وقد تعاونت ديانا حداد في لحن الأغنية وتوزيعها موسيقياً مع ميثم علاء الدين، ليقوم بعملية المكس والماسترينج طيف عادل، وتم تسجيلها في استوديوهات الوطن في دبي.

وقد حققت أغنية "ما نستمر" مليون و200 ألف مشاهدة خلال أيام قليلة من عرضها عبر قناة ديانا حداد الرسمية بموقع اليوتيوب، والتي عرضت ضمن فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية، بالإضافة الى طرحها في جميع المكتبات والمنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغاني، والإذاعات الخليجية والعربية.

 

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