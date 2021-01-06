التضامن توضح اشتراطات ضمان استمرار فتح الحضانات (فيديو)

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قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة طلبت تنفيذ بعض الاشتراطات من أجل ضمان استمرار فتح الحضانات خلال العام الماضي، إذ أن إدارات الحضانات أبلت بلاءً حسنًا فيها، إذ خفضت عدد الأطفال في الحضانات، كما يمنع استعمال الألعاب التي يصعب تعقيمها مثل الألعاب المصنوعة من القماش وأوراق التلوين.



وأضاف "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء،: "يجب أن تلتزم كل حضانة بإتاحة كاشف حراري لقياس درجة حرارة الأطفال والعاملين، ويتم إجراء تحاليل صورة دم كاملة لجميع العاملين في الحضانات قبل إعادة فتحها مع الالتزام بعدم تواجد الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الضغط والمناعة".



وتابع مدير عام الأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه يجب استخدام أدوات الحماية مثل الكمامات والقفازات والالتزام بغسل الأيدي بشكل مستمر، ويلتزم الجميع بخلع الأحذية عند باب الحضانة، ويسمح للأطفال بالدخول بحقيبة جلد بها ادوات نظافة شخصية مثل الكحول والديتول والمناديل والجل والمناشف.



وأكد، على وجود فريق مركزي بالوزارة وفرق فرعية في كل محافظة تتابع الحضانات بشكل مستمر للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، وإذا لم تكن ملتزمة فإنه يجرى غلقها فورًا، لافتًا إلى أنه يستدل على الطاقة الاستيعابية للحضانات من تراخيصها، فلو كان الترخيص ينص على وجود 100 طفل كحد أقصى، فإنه لا يسمح في هذه الفترة إلا بوجود 50 طفل.

