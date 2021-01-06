الثقافة تحتفل بعيد الميلاد المجيد على اليوتيوب بملح الأرض وكايروستيبس

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:03 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني


قدمت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التهنئة لابناء الوطن من الاقباط ولجموع المصريين بمناسبة عيد الميلاد المجيد وقالت إن مصر تبقى نموذجا للتسامح والتعايش ومثالا متفردا لوحدة النسيج الوطنى على مر السنين . 

وبهذه المناسبة تحتفل وزارة الثقافة على قناتها باليوتيوب حيث تعرض فى التاسعة مساء الخميس 7 يناير فيلم ملح الارض من مشروعات تخرج طلاب المعهد العالى للسينما باكاديمية الفنون من اخراج بيشوي اشرف عن قصة دير الأنبا أنطونيوس ويروى القصه الحقيقيه للأب عازر أنتوني الأستاذ الجامعي الذي تخلي عن حياته في أستراليا وذهب فى رحلة للبحث عن الله والحريه وبذلك لينتهى به المطاف كراهب مسيحي قبطي يعيش في عزله علي جبل القلزم بالبحر الأحمر .


يليه وفى العاشرة مساء يبث حفل مسجل للفريق المصرى الالمانى كايرو ستيبس بقيادة المايسترو سباستين مولر ومشاركة مؤسسه عازف العود باسم درويش وكل من عازفة الفلوت العالمية الدكتورة ايناس عبد الدايم ، المطرب الكبير على الحجار وكورال الكاروز للمرنم القبطى ماهر فايز ، عازف الاوبوا وسام امين ويتضمن مزيج فنى يجمع بين الإنشاد الصوفي والترانيم القبطية تمت صياغتها موسيقياً باسلوب مبتكر يحمل طابع موسيقى الجاز منه سيوه – عنبر – بكره –اربسكان – سوا – الاسكندرية – أ – سلطان – سكون – اللحن النوبي استغفار – نغمة الاوتار – البحر - مفرقتيش – بعرف اقول – مين يدوق الحب - لك الحمد من الشعر الصوفى – شابب على طراطيف عنوانى – دعاء لله .

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