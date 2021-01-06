تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات الصباحية

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ،ةحيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 4.40 نقطة ليصل إلى مستوى 8677.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.67% رابحاً 166.43 نقطة ليصل إلى مستوى 25051.46 نقطة، وبلغ حجم التداول 58.3 مليون سهم بقيمة 2.1 مليار ريال.

وهبط 11 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.48%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.35%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.08%، ثم قطاعي النقل وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.79%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.38%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.68%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.62%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.49%.