تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.34% مع بداية التعاملات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:52 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.34% خاسراً 8.94 نقطة ليصل إلى مستوى 2599.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.2 مليون سهم محققة ما قيمته 130.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1868 صفقة لعدد 29 سهماً، 

وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاعي العقارات والتأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 1.94%، 0.45%، على التوالي.
 
وقفزت 9 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 6.81%، ثم سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 2.17%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة دبي إكس بي إنترتيمنتس بنسبة 4.44%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.15%، فيما تصدر سهم شركة سوق دبي المالي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 35.4 مليون ورقة بقيمة 36.2 مليون درهم.
 

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