تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.34% مع بداية التعاملات

استهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.34% خاسراً 8.94 نقطة ليصل إلى مستوى 2599.96 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.2 مليون سهم محققة ما قيمته 130.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1868 صفقة لعدد 29 سهماً،





وهبطت 5 قطاعات بسوق دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 3.77%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.80%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.71%، ثم قطاعي العقارات والتأمين بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والخدمات بنسبة 1.94%، 0.45%، على التوالي.