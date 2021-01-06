محافظ الفيوم يهنئ الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
ريهام على

يتقدم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بأسمى آيات التهاني لأقباط مصر عامة، وأقباط محافظة الفيوم بصفة خاصة، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال محافظ الفيوم: "الأخوة الأقباط أبناء الوطن، أتقدم اليكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام، أعاده الله علينا بالخير والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

وأضاف المحافظ في كلمته؛ "أدعو أبناء وبنات المحافظة لبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر والإيمان من أجل تحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر".

وفي النهاية، أكد المحافظ على أن وحدتنا الدائمة هي الأساس في تحقيق السلام والإستقرار والأمان والتقدم لوطننا العزيز مصر، مشيرًا أن المصريين دائمًا ما يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن، وهذا ما رسخ الوحدة الوطنية بين صفوف هذا الشعب وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.

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