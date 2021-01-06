وزيرة الصناعة: تسجيل طلبات إحلال السيارات إلكترونيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:56 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
أكدت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن كل من يتم استيفاء الشروط الموحدة المطلوبة والمستندات يكون له الحق في تخريد سيارته القديمة مقابل الحصول على سيارة جديدة، مشددة على أن التقديم يتم من خلال الموقع الالكتروني لرصد وتأمين البيانات الموجودة.

وأضافت "نيفين جامع"، خلال حوارها مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه يفترض أن يتقدم أعمار حتى 55 عام، ولكن من يتجاوز السن ويريد التقديم فعليه التقدم لبحث الخدمات التي يمكن تقديمها لهم، منوهة بأن تواجدها بمعرض تكنولوجيا إحلال وتحويل المركبات بالغاز الطبيعي يهدف للرد على الاستفسارات، مشيرة إلى أنه مستهدف إحلال 250 ألف إحلال، و150 ألف تحويل للعمل بالغاز الطبيعي.

وتابعت وزيرة التجارة والصناعة، أن هناك 6 آلاف زيارة لموقع مبادرة إحلال السيارات خلال 24 ساعة من انطلاقه، مشيرة إلى أن هناك فنيين متخصصين بالمعرض للرد على استفسارات المواطنين وطمأنتهم، معقبة ردًا على الحديث عن أن الغاز الطبيعي يدمر السيارة وقد يتسبب في حرق الموتور والمحركات،: "الدولة والحكومة لن تعرض برنامج يعود بالضرر على المواطن بأي شكل من الأشكال".

ونوهت، بأن المبادرة تستهدف إحلال 70 ألف سيارة منهم 55 ألف ملاكي وأجرة، و15 ألف ميكروباص خلال أول عام.

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سيارات الغاز الطبيعي الصناعة

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