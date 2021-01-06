أول تعليق برلماني على "بيان العلا"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:55 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
أكدت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة المتناهية الصغر، أن توقيع سامح شكري، وزير الخارجية، على بيان العلا، يؤكد على مدى الدولة الدائم على التضامن بين دول الرباعى العربى، وتوجههم نحو تكاتف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة ودعم العلاقات بين الدول ببعضها البعض.

وأشارت ابو السعد، خلال البيان الصادر لها، إلى انه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يسعي دائما في استعادة العلاقات الخارجية بين الدول، خاصة بعد تدهور العلاقات لسنوات طويلة، حيث كان آخرها اليوم بالتوقيع على بيان العلا.


وأضافت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، انه بالرغم من ان المصالحة تأتي في أجواء عربية مضطربة، حيث تعيش معظم الدول العربية في أزمات ومشكلات، إلا أنها ستترك الكثير من الأثار الإيجابية خلال الفترة المقبلة كما إنه يساعد على تشكيل سياسة جديدة بين الدول العربية.


وشددت البرلمانية، على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى راسخ،
ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل فى الشئون الداخلية للدول العربية.

أخبار تهمك

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ يوم

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى بعد المصالحة الخليجية مع قطر

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ ساعة و 8 دقيقة

نجم أستون فيلا بديل كريم فؤاد في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

كارولينا زوبروفا تنفي شائعة ارتباطها بعمرو دياب وتُعلق: "أعلم أنه جذاب ولكني متزوجة"

منذ أقل من ساعة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

10:33 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى