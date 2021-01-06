أول تعليق برلماني على "بيان العلا"

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أكدت النائبة هالة ابو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة المتناهية الصغر، أن توقيع سامح شكري، وزير الخارجية، على بيان العلا، يؤكد على مدى الدولة الدائم على التضامن بين دول الرباعى العربى، وتوجههم نحو تكاتف الصف، وإزالة أية شوائب بين الدول العربية الشقيقة ودعم العلاقات بين الدول ببعضها البعض.



وأشارت ابو السعد، خلال البيان الصادر لها، إلى انه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد، وهو يسعي دائما في استعادة العلاقات الخارجية بين الدول، خاصة بعد تدهور العلاقات لسنوات طويلة، حيث كان آخرها اليوم بالتوقيع على بيان العلا.





وأضافت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر، انه بالرغم من ان المصالحة تأتي في أجواء عربية مضطربة، حيث تعيش معظم الدول العربية في أزمات ومشكلات، إلا أنها ستترك الكثير من الأثار الإيجابية خلال الفترة المقبلة كما إنه يساعد على تشكيل سياسة جديدة بين الدول العربية.





وشددت البرلمانية، على ثوابت السياسة المصرية لتحقيق التعاون والبناء ودعم التضامن العربى كنهج استراتيجى راسخ،

ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة، انطلاقًا من علاقات قائمة على حُسن النوايا وعدم التدخُل فى الشئون الداخلية للدول العربية.