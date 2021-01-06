ألمانيا تسجل 1019 وفاة و21.2 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:52 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا، اليوم الأربعاء، 21237 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و808647.

 

وقد أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، بتسجيل 1019 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 36537.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.


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