الوفد يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. ويؤكد أهمية دور البابا في دعم الوحدة الوطنية

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هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.



وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن مصر بمسلميها وأقباطها دائما وعلى مر العصور يد واحدة في مواجهة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البابا تواضروس الثاني لعب دورا عظيما في تدعيم النسيج الوطني وتقوية الوحدة الوطنية في أوقات الأزمات، ووقف بالمرصاد أمام محاولات إشعال الفتنة في مصر.



وأوضح المهندس حازم الجندي، أن قوة النسيج الوطني المصري متميزة ومتفردة عن باقي دول العالم التي اشتعلت بالصراعات الطائفية بين المذاهب والأديان فيها، على عكس ما تعيشه مصر من حالة تماسك ووحدة وطنية بين المسلمين والأقباط.



ولفت عضو الشيوخ، إلى أن احتفالات عيد الميلاد هي احتفالات للمسلمين أيضًا كما هي احتفالات ادللأقباط، مشددا على أن ميلاد السيد المسيح دعوة للتسامح والتعايش ونبذ العنف بين الجميع.