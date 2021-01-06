الوفد يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد.. ويؤكد أهمية دور البابا في دعم الوحدة الوطنية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:53 ص
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
هنأ المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

وقال الجندي، في بيان، اليوم، إن مصر بمسلميها وأقباطها دائما وعلى مر العصور يد واحدة في مواجهة التحديات التي تمر بها الدولة المصرية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن البابا تواضروس الثاني لعب دورا عظيما في تدعيم النسيج الوطني وتقوية الوحدة الوطنية في أوقات الأزمات، ووقف بالمرصاد أمام محاولات إشعال الفتنة في مصر.

وأوضح المهندس حازم الجندي، أن قوة النسيج الوطني المصري متميزة ومتفردة عن باقي دول العالم التي اشتعلت بالصراعات الطائفية بين المذاهب والأديان فيها، على عكس ما تعيشه مصر من حالة تماسك ووحدة وطنية بين المسلمين والأقباط.

ولفت عضو الشيوخ، إلى أن احتفالات عيد الميلاد هي احتفالات للمسلمين أيضًا كما هي احتفالات ادللأقباط، مشددا على أن ميلاد السيد المسيح دعوة للتسامح والتعايش ونبذ العنف بين الجميع.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ 34 دقيقة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى بعد المصالحة الخليجية مع قطر

منذ ساعتين و 32 دقيقة

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

نجم أستون فيلا بديل كريم فؤاد في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

10:33 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى