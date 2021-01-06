مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً في مستهل جلسة الأربعاء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:49 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
استهل سوق البحرين المالى تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 0.01% رابحاً 0.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1456.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 186.1 ألف دينار بحرينى.

 وصعد بصوق البحرين قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين-ألبا بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.6%.

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