مؤشر سوق البحرين المالي يرتفع هامشياً في مستهل جلسة الأربعاء

استهل سوق البحرين المالى تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع ، حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.15 نقطة ليصل إلى مستوى 1456.20 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 186.1 ألف دينار بحرينى.



