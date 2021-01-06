كارولينا زوبروفا تنفي شائعة ارتباطها بعمرو دياب وتُعلق: "أعلم أنه جذاب ولكني متزوجة"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


انتشرت خلال الساعات الماضية أخبارًا عديدة تزعم ارتباط ملكة جمال لاتفيا، كارولينا زوبروفا، بالفنان عمرو دياب.

وحرصت ملكة جمال لاتفيا بالرد على تساؤلات الجمهور، حيث قام أحد المعجبين بسؤالها عما إذا كانت هناك علاقة بينهما، وذلك في التعليقات على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، حيث قال في سؤاله: "نحن نظن أن هناك علاقة عاطفية تجمعك بعمرو دياب"، فردت عليه قائلة:"أنا أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".

و كارولينا زوبروفا هي بلوجر شهيرة في مختلف بلدان العالم، وهي متزوجة من الملياردير النمساوي دافيد ماتيس، مؤسس شركة "جوميو" للهواتف الذكية، ومشهورة بظهورها الدائم في الإعلانات، وهي من دولة لاتيفا، وهي جمهورية من جمهوريات البلطيق الثلاث، ومن جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق، وحازت على جائزة "Best Haute Couture Influencer".

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