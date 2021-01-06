تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:46 ص
نيفين سمير
أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 21.89 نقطة ليصل إلى مستوى 5541.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 27.78 نقطة ليصل إلى مستوى 6046.43 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسراً 10.06 نقطة ليصل إلى مستوى 4547.47 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.35% خاسراً 16.40 نقطة ليصل إلى مستوى 4634.30 نقطة .
وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 130.2 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5117 صفقة.
وهبطت 8 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المنافع بنسبة 1.09%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.68%، يليه قطاع البنوك بنسبة 0.52%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.50%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، ثم قطاعي العقار والخدمات المالية بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.65%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.04%