تراجع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت مع بداية التعاملات

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع جماعي للمؤشرات ، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.39% خاسراً 21.89 نقطة ليصل إلى مستوى 5541.22 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 27.78 نقطة ليصل إلى مستوى 6046.43 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسراً 10.06 نقطة ليصل إلى مستوى 4547.47 نقطة، كما تراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.35% خاسراً 16.40 نقطة ليصل إلى مستوى 4634.30 نقطة .









وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 130.2 مليون سهم بقيمة 17.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 5117 صفقة.







