مجلس إدارة "ليفت سلاب" يناقش تعديل القيمة الأسمية للسهم الي 0.25 جنيه

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:40 ص
ليفت سلاب
ليفت سلاب
نيفين سمير
 أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء -  ليفت سلاب مصر، عن  اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء، وذلك بهدف مناقشة موضوع السير في إجراءات تعديل القيمة الاسمية للسهم .


وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن القيمة الاسمية للسهم الواحد ستصبح بـ 0.25 جنيه مصري بدلاً من 1.24 جنيه مصري مع تعديل عدد الأسهم لتصبح 561.3 مليون سهم بدلاً من 113.2 مليون سهم مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 140.3 مليون جنيه.


وحققت الشركة صافي ربح بلغ 4.74 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 894.86 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 19.98 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 6.52 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2019.

أخبار تهمك

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 23 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى بعد المصالحة الخليجية مع قطر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ 38 دقيقة

نجم أستون فيلا بديل كريم فؤاد في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

10:33 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى