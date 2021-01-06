مجلس إدارة "ليفت سلاب" يناقش تعديل القيمة الأسمية للسهم الي 0.25 جنيه

أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء - ليفت سلاب مصر، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة اليوم الأربعاء، وذلك بهدف مناقشة موضوع السير في إجراءات تعديل القيمة الاسمية للسهم .

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم ، أن القيمة الاسمية للسهم الواحد ستصبح بـ 0.25 جنيه مصري بدلاً من 1.24 جنيه مصري مع تعديل عدد الأسهم لتصبح 561.3 مليون سهم بدلاً من 113.2 مليون سهم مع بقاء رأس المال المصدر والمدفوع كما هو 140.3 مليون جنيه.

وحققت الشركة صافي ربح بلغ 4.74 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 894.86 ألف جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.



