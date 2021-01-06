ضبط 15 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي بشبرا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:46 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، اليوم الأربعاء، 15 طن مصنعات لحوم بثلاجة لحفظ المواد الغذائية دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة.

تلقى اللواء فخر العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين يفيد ورود معلومات، بوجود ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها كميات من اللحوم ومصنعاتها الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، بنطاق دائرة مركز شرطة شبرا الخيمة ثان.

جرى تشكيل حملة من مباحث التموين، بالتنسيق مع قسم ثان شبرا، وجرى ضبط 15 طن لحوم ومصنعات لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتحرر محضر بالواقعة.

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