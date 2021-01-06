مطران شبرا الخيمة: قداس عيد الميلاد يقتصر على حضور الكهنة و20 شماسا فقط

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:40 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
أكد الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أن قداس عيد الميلاد يقتصر على حضور الكهنة و20 شماسا فقط، فى إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حرصا على الجميع من الاصابة بفيروس كورونا.

قال "الأنبا مرقس"، في تصريحات صحفية اليوم، إن هذه الإجراءات تستهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكنيسة تصلي من أجل أن يرفع الله هذا الوباء عن مصر والعالم، ويشفي كل مريض، مشيرًا إلى أنه سيشارك قداسة البابا تواضروس القداس.

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