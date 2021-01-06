2 شركة بالبورصة تشتري أسهم خزينة للحد من الإنخفاض

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:33 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
فيما أعلنت  كلاً من شركتا جي بي اوتو، ارابيا انفستمنتس هولدنج، بيع عدد 300 مليون سهم، 24.5 مليون سهم، كأسهم خزينة، على التوالي بجلسة أمس الثلاثاء.


وحققت شركة جي بي أوتو، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 794.77 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 174.07 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال ذات الفترة إلى 16.11 مليار جنيه، مقابل مبيعات بلغت 18.3 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.


وحققت شركة ارابيا انفستمنت خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، أرباحاً بلغت 53.95 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 40.55 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.


وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 1.23 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 963.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

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