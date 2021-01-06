الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن مصير التعاقد مع الثنائي عمرو وردة لاعب باوك اليوناني وجاستون سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي.





وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات عبر برنامج مع شوبير والمذاع عبر برنامج "مع شوبير" :"عمرو وردة لاعب مميز ولكن بكل حقيقة اللاعب لم يتم طرحه في الأهلي، أو على الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني".













وأضاف :"علينا أن نتكلم بواقعية الآن الفريق يضم 5 لاعبين محترفين يحق لهم اللعب وهم علي معلول وأليو ديانج وبدر بانون ووالتر بواليا جونيور أجاي".









وأشار :"في وقتنا الحالي الفريق يضم 5 لاعبين محترفين، ولا أحد يعرف ماهو الذي من الممكن أن يجد حتى أخر الشهر".



