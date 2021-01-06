"بيت التأمين المصري السعودي" ترفع حصتها في "دايس" إلى 10%

أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن شراء شركة بيت التأمين المصري السعودي-شركة مساهمة مصرية، 42.7 مليون سهم بسعر 1.7507 جنيه بقيمة إجمالية 74.8 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية الية ، أن نسبة الماهمسة سترتفع من 1.94% إلى 10%، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.

وحققت الشركة عن أول 9 أشهر من العام الجاري، خسائر مستقلة بلغ 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.



