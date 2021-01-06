"بيت التأمين المصري السعودي" ترفع حصتها في "دايس" إلى 10%
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:26 ص
نيفين سمير
أعلنت شركة دايس للملابس الجاهزة، عن شراء شركة بيت التأمين المصري السعودي-شركة مساهمة مصرية، 42.7 مليون سهم بسعر 1.7507 جنيه بقيمة إجمالية 74.8 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية الية ، أن نسبة الماهمسة سترتفع من 1.94% إلى 10%، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة شعاع لتداول الأوراق المالية.
وحققت الشركة عن أول 9 أشهر من العام الجاري، خسائر مستقلة بلغ 77.02 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 98.16 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 700 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 979.94 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.