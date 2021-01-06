موعد مباراة مانشستر يونايتد أمام مانشستر سيتي فى كأس الرابطة

يواجه اليوم الأربعاء نادي مانشستر يونايتد نظيره نادي مانشستر سيتي ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.









وتقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة الأربع مساءا بتوقيت القاهرة.









وتلعب المباراة بين الفريقين على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.









وتذاع المباراة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الرابطة الإنجليزية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



