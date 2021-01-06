كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تجريان تدريبات عسكرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:31 ص
قوات أمريكية
قوات أمريكية
وكالات

أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، تدريبا عسكرية مشتركة "فيجيلانت ايس" على نطاق أصغر في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر، بمشاركة مقاتلات مثل F-15K وKF-16 من كوريا الجنوبية وF-16 من الولايات المتحدة".

 

وبحسب وسائل إعلام كورية جنوبية، تم استبدال تدريبات "فيجيلانت ايس" السنوية بتدريب أصغر منذ 2018 لدعم الجهود الدبلوماسية لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.

 

وكان ضابط بالقوات الجوية، قال "كانت هذه التدريبات تدريبات سنوية ومنتظمة للتحقق من قدرة الحليفين على تنفيذ عمليات مشتركة."

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