الاثنين المقبل.. أبناء عبد الغفور البرعي في ضيافة "صاحبة السعادة"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:26 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة"، يوم الاثنين المقبل أبطال مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي"، المشهورين بـ"أبناء عبد الغفور البرعي"، وهم الفنانة منال سلامة، والفنانة وفاء صادق، والفنان محمد رياض، والفنانة ناهد رشدي، والسيناريست مصطفى محرم.

ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الحادية عشر مساءً على قناة "DMC"، ومن المُقرر أن يتحدثوا خلال اللقاء عن ذكرياتهم مع المسلسل.

مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" تم عرضه عام 1996، وهو مأخوذ عن قصة إحسان عبد القدوس، وسيناريو وحوار مصطفى محرم، وبطولة نور الشريف، عبلة كامل، محمد رياض، حنان ترك، ناهد رشدي، وفاء صادق، منال سلامة وآخرين.

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