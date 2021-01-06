صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأربعاء





استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،مع استمرار حالة عدم اليقين لدى الأفراد بتضارب المعطيات على السوق من ارتفاع إصابات كورونا و المصالحة الخليجية التى لم تنعكس إيجابا على الأسواق بالصورة المتوقعة فيما ارتفع الذهب مجددا و تراجع الدولار مع حالة الانقسام السياسي الأمريكى ، فيما لايزال الترقب لاجتماع لجنة تسعير الطاقة يوم الاحد 10/1 بشأن تخفيض الغاز.











