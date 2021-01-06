صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الأربعاء
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:16 ص
نيفين سمير
استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ،مع استمرار حالة عدم اليقين لدى الأفراد بتضارب المعطيات على السوق من ارتفاع إصابات كورونا و المصالحة الخليجية التى لم تنعكس إيجابا على الأسواق بالصورة المتوقعة فيما ارتفع الذهب مجددا و تراجع الدولار مع حالة الانقسام السياسي الأمريكى ، فيما لايزال الترقب لاجتماع لجنة تسعير الطاقة يوم الاحد 10/1 بشأن تخفيض الغاز.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ، "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 10879 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 2148 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3118 نقطة.