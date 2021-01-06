خدمة طبية جديدة لأعضاء مشروع علاج 'الصحفيين'.. وشمول للمتدربين وأسرهم

حصل أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، على عرض خدمات طبية، تحاليل وكشف في جميع التخصصات، بمعامل وعيادات "تكنوكلينك"، المتخصصة، لتقديم تسهيلات وتخفيضات تتراوح بين "صفر" نفقات للصحفي، والخصم بنسبة ٨٠٪؜ للصحفيين وأسرهم من أعضاء النقابة والمتدربين.





وقال عبدالمجيد، إن التفاوض أثمر عن اتفاق يراعي الظروف الراهنة، ويقدم الخدمة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم، دون تحميلهم أي رسوم مالية، حيث يكتفي بالتحويل للتحاليل المبدئية للأجسام المضادة، التي يوصي بها الأطباء لمن يعاني أعراض اشتباه إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، مع التأكيد على أن تلك التحاليل مؤشر على وجود أجسام مضادة من عدمه، وليس عاملًا حاسمًا.





وأضاف عبدالمجيد، وفق الاتفاق يحصل الصحفي على خدمة الكشف الطبي بجميع التخصصات، نظير كوبون العلاج فقط وقيمته ٥٠ جنيهًا، المتوافر مع مشتركي مشروع العلاج، فيما لا يتحمل الصحفي أو أيٌ من أفراد أسرته نفقات مالية.





ومع أزمة تأخر الاشتراكات الحالية، تم التواصل بهدف تقديم الخدمة للزملاء، بذات الأسعار المتفق عليها على أن يسترد الزميل تلك القيمة عند الاشتراك بالمشروع.





وأوضح عبدالمجيد، أنه تمسك خلال التفاوض بضرورة أن يحصل الصحفي وأسرته من النقابيين غير المشتركين في مشروع العلاج، وكذلك المتدربين في الصحف من غير النقابيين على نسب الخصم ذاتها، التي تصل إلى ٨٠٪؜، ووافقت إدارة "تكنوكلينك"، وأرسلت ما يفيد الموافقة في خطابين للأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ولرئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية.





وشدد عبدالمجيد على أنه في مثل تلك الأزمة، والمخاطر الصحية التي تواجه الجميع دون تفرقة، كان من الضروري والواجب العمل على أن تشمل الخدمة الجميع دون استثناء، نقابيين وأسرهم ومتدربين وأسرهم، وهي فلسفة العدالة التي نعمل على جعلها واقعًا فعليًا، بخدمات لا شعارات.

وأشاد عبدالمجيد، بتعاون نقيب الصحفيين، وجهوده الداعمة للجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، وجهوده في خدمة الزملاء الصحفيين وأسرهم في مواجهة تلك الجائحة.





وجاءت المخاطبة التي تحوي نص الاتفاق على النحو التالي:





الأستاذ/ أيمن عبدالمجيد

رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الصحية والاجتماعية

تحية طيبة وبعد،،





بناءً على التواصل البناء، الذي استمر قرابة ٢٠ يومًا، بشأن الحصول على أفضل عرض لمشروع علاج الصحفيين وأسرهم، لتقديم خدمات التحاليل والكشف اللازمة، بأقل الأسعار، وتسهيل تقديم الخدمة بالطرق التي تواكب تطورات جائحة "كورونا"، وما تستلزمه من إجراءات احترازية، نتشرف بإخطاركم موافقة تكنوكلينك على الآتي:





أولًا: التحاليل:

١- يعفى الصحفي من تحمل أي نفقات مالية هو وأسرته، حيث يحصل على الخدمة، مجانًا، ويكتفي المعمل بتحصيل نسبة النقابة بموجب خطاب تحويل.





٢- تقدم خدمة التحاليل التالية:

‏CBC- ESR- CRP- SGoT- SGpT- FRRiTiN

مجانًا للصحفي، شريطة تحمل النقابة ١٢٥ جنيهًا فقط في خطاب التحويل.





٣- تم الموافقة على طلبكم، تقديم الخدمة ذاتها لكل الصحفيين النقابيين غير المشتركين بمشروع العلاج، وكذلك المتدربين بالصحف، وبالخصم الممنوح للنقابة، بموجب خطاب منكم، ليحصل المتدرب وأسرته على الخدمة بـ ١٢٥ جنيهًا فقط، يسددها بالمعمل.





٤- تقدم فروع المعمل خدمة سحب العينات، مجانًا، من المنزل، وترسل النتائج عبر الواتس.





ثانيًا: فيما يتعلق بالكشف في التخصصات التالية:

(الصدر- الباطنة [ جهاز هضمي- كبد- سكر- غدد صماء] القلب والأوعية الدموية.

جلدية وتناسلية وتجميل- انف واذن وحنجرة- روماتيزم ومناعة- مخ واعصاب- والعلاج الطبيعي اليدوي





تم الموافقة على مقترحاتكم التالية خلال التفاوض.





١- إعفاء الصحفي وأسرته من رسوم الكشف، والاكتفاء بتقديم الكوبون فقط، وبذلك تتحمل النقابة فقط ٥٠ جنيهًا قيمة الكشف، فيما يحصل الصحفي وأسرته على الخدمة مجانًا.





٢- يحصل الصحفيون وأسرهم، نقابيين ومتدربين، على الكشف بـ ٥٠ جنيهًا فقط، لعدم تسليم كوبون، وذلك اقتناعًا من إدارة المعمل بوجاهة مقترحكم الداعم للمساواة بين كل الزملاء، في مواجهة الأزمة التي تواجه العالم.



