الأرصاد تعلن موعد انتهاء الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد (فيديو)

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انتهاء الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد.



واوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أن الهيئة نوهت أن هناك شبورة مائية كثيفة نتيجة الاستقرار في الأحوال الجوية الذي تشهده البلاد، والتي من المتوقع أن تستمر حتى بداية الأسبوع القادم حتى يوم الأحد على الأقل.



وأضاف مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن توقيت الشبورة يبدأ من الساعة 12 بعد منتصف الليل، ثم تبدأ تزداد كثافتها حتى الساعة الثامنة صباحًا، وتبدأ تتحسن الرؤية بعد الساعة التاسعة، خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والسريعة والمؤدية للمدن الجديدة ومداخل ومخارج القاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



وناشد المواطنين بتأخير الخروج قدر الإمكان وبداية التحرك على الطريق بعد التاسعة صباحًا.