رباب ممتاز:"مشاركتي في ضل راجل فرصة جيدة" (خاص)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:10 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تُواصل الفنانة رباب ممتاز حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "ضل راجل"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وأوضحت رباب ممتاز في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "سميحة"، وهي شقيقة الفنان ياسر جلال، مُتمنية أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.

وأشارت رباب ممتاز أن ما حمسها للمشاركة في المسلسل هو أن السيناريو مكتوبًا بشكل رائع، ولوجود أحمد صالح فهو مخرج متميز، يهتم كثيرًا بالممثل الذي يقف أمامه، بالإضافة إلى أن الدور التي تُقدمه خلال الأحداث جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل.

وتابعت رباب ممتاز قائلة:"اللي شدني الورق حلو أحمد عبد الفتاح كاتب مسلسل حلو أوي، وعمري ما عملت دور زي ده في حياتي هيبقى مفاجأة بجد، شخصية جديدة عليا جدًا، وأحمد صالح المخرج مش ممكن رهيب بيحب الممثل أوي، وياسر جلال فنان جميل وأنا بحبه على المستوى الإنساني والفني، وطبعًا فرصة حلوة جمب الادوار اللي عملتها قبل كده".

"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، إنعام سالوسة، رنا رئيس، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، نيرمين الفقي، وكوكبة مميزة من النجوم.

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد موسى بعد المصالحة الخليجية مع قطر

منذ ساعتين و 33 دقيقة

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

منذ 34 دقيقة

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 23 ساعة

نجم أستون فيلا بديل كريم فؤاد في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

الأهلي يكشف موقفه من التعاقد مع عمرو وردة وسيرينو

10:33 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

06:01 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى