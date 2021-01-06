رباب ممتاز:"مشاركتي في ضل راجل فرصة جيدة" (خاص)

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تُواصل الفنانة رباب ممتاز حاليًا تصوير مشاهدها في مسلسل "ضل راجل"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.



وأوضحت رباب ممتاز في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "سميحة"، وهي شقيقة الفنان ياسر جلال، مُتمنية أن ينال المسلسل على إعجاب الجمهور وقت عرضه.



وأشارت رباب ممتاز أن ما حمسها للمشاركة في المسلسل هو أن السيناريو مكتوبًا بشكل رائع، ولوجود أحمد صالح فهو مخرج متميز، يهتم كثيرًا بالممثل الذي يقف أمامه، بالإضافة إلى أن الدور التي تُقدمه خلال الأحداث جديدًا عليها ولم تقدمه من قبل.



وتابعت رباب ممتاز قائلة:"اللي شدني الورق حلو أحمد عبد الفتاح كاتب مسلسل حلو أوي، وعمري ما عملت دور زي ده في حياتي هيبقى مفاجأة بجد، شخصية جديدة عليا جدًا، وأحمد صالح المخرج مش ممكن رهيب بيحب الممثل أوي، وياسر جلال فنان جميل وأنا بحبه على المستوى الإنساني والفني، وطبعًا فرصة حلوة جمب الادوار اللي عملتها قبل كده".



"ضل راجل" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، إنعام سالوسة، رنا رئيس، محمود عبد المغني، أحمد حلاوة، نيرمين الفقي، وكوكبة مميزة من النجوم.