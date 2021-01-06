محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد
الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:05 ص
ريهام على
بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.
وأعرب المحافظ في البرقية عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار.