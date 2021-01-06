محافظ الفيوم يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:05 ص
بوابة الفجر
ريهام على


بعث الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب المحافظ في البرقية عن أصدق التهاني والأمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مشيدًا بما تقوم به الكنائس في إرساء قيم التسامح والمحبة، سائلًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة والعافية، وأن يُحقق كل ما يصبو إليه الشعب المصري العريق من تقدم ورقي وإزدهار.

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