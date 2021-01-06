رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هدير حمزة
هنأ المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والسادة المستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد سائلين المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع الإخوة الأقباط بالخير والصحة والسعادة وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات في ظل الوحدة والمحبة والسلام والإخاء بين أبناء الوطن الغالي مصر في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي بإسمها.

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