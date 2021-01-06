هونغ كونغ تعتقل العشرات من رموز المعارضة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:35 ص
اعتقال - أرشيفية
اعتقال - أرشيفية
وكالات

أعنلت السلطات في هونغ كونغ، اليوم الأربعاء، اعتقال عشرات الشخصيات المعارضة، بموجب قانون الأمن القومي الجديد، في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدين لبكين.

 

وكتبت أحزاب وشخصيات معارضة، تغريدات على موقع "تويتر" ومنشورات على "فيسبوك"، جاء فيها أن السلطات اعتقلت 21 شخصا بتهمة "التخريب"، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول كبير في الشرطة أن عدد الموقوفين "بلغ حوالى 50 شخصا".

 

وبحسب مصادر حزبية وأمنية، شملت قائمة المعتقلين برلمانيين سابقين مؤيدين للديمقراطية من أمثال جيمس تو وأندرو وان ولام تشيوك تينغ، بالإضافة إلى نشطاء أصغر سنا.

 

وقد أفادت وكالة "رويترز"، بأن من بين الموقوفين المواطن الأمريكي جون كلانسي، رئيس اللجنة الآسيوية لحقوق الإنسان وعضو مجموعة مرتبطة بالمتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في هونغ كونغ.

 

 

 

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