الصحة العالمية تعلن انتشار السلالة "البريطانية" لكورونا في 41 دولة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:51 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية،اليوم الأربعاء، انتشار "سلالة الفيروس التاجي البريطانية في 41 دولة ومنطقة" في مختلف أنحاء العالم.

 

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن الحديث يدور عن انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 يناير، مضيفة أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".

 

وأوضحت الصحة العالمية، أنه تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.

 

وقد انتشر في منتصف ديسمبر، خبر اكتشاف طفرة جديدة في بريطانيا لفيروس كورونا SARS-CoV-2.

 

وقد ذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد، تسمى 501.V2.

 

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