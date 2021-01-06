البنك الدولى يواصل توقعاته الإيجابية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:36 ص
البنك الدولي
البنك الدولي
ا ش ا
توقعت مجموعة البنك الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 2.7% خلال العام الجاري 2021، على أن يقفز خلال عام 2022 إلى 5.8%.
وكان صندوق النقد والبنك الدوليين قد اتفقا بشأن إنفراد مصر بتحقيق معدل نمو إيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام المالي الحالي 2020، والتي كشف التقرير الحالي عن تسجيلها 3.6%.
ولفت البنك إلى أن حوالي 9% من الأسر المصرية تستفيد من البرامج الوطنية للتحويلات النقدية مثل "تكافل" و"كرامة"، موضحا توسع مظلة الحماية الاجتماعية منذ تفشي الجائحة.
ويُرجح البنك، في تقريره في عدد يناير عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، بأن يسير التعافي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوتيرة متواضعة إلى 2.1% في عام 2021، مما يعكس الضرر الدائم الناجم عن الجائحة وانخفاض أسعار النفط.
وأوضح التقرير أن التعافي يتوقف على احتواء الجائحة، واستقرار أسعار النفط، وعدم تصاعد التوترات الجيوسياسية مجددا، وافتراض توزيع لقاح لفيروس كورونا في النصف الثاني من العام.
وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2022، وبعد عامين من التعافي المتوقع، فإن الناتج سيظل منخفضا نحو 8% عن الناتج المتوقع قبل تفشي الجائحة، مع تأثر البلدان المستوردة للنفط على نحو أكبر من البلدان المصدرة.
وفيما بين البلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يتعافى النمو إلى 1.8% في العام الجاري، بدعم من عودة الطلب على النفط إلى الوضع الطبيعي والتخفيف المقرر لخفض إنتاج النفط في بلدان أوبك+ والدعم على صعيد السياسات والتخفيف التدريجي للقيود المحلية المرتبطة بالجائحة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنك الدولى والاقتصاد المصري البنك الدولي

أخبار تهمك

عاجل.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الزمالك يستقر على بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 20 ساعة

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من أحمد المحمدي

منذ حوالي 22 ساعة

سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

نجم أستون فيلا بديل كريم فؤاد في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتين مدويتين من الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى الفقي يكشف عن مطلب مصر الأساسي للمصالحة مع قطر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن أسماء الراحلين عن الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 16 ساعة

المنحوس.. إصابة جديدة تضرب نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى بعد المصالحة الخليجية مع قطر

منذ أقل من ساعتين

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موضوعات متعلقة

البنك الدولي يعلن تراجع معدلات التضخم في مصر لـ 13 %

البنك الدولي: نمو الاقتصاد الأردني 2.2 % خلال العام الجاري

"بلومبرج": وضع الأعمال يتحسن في السعودية إلى الأفضل

الضغوط المالية وإفلاس الشركات تربك النفط الصخري

صندوق النقد الدولي: نمو اقتصاد مصر الأعلى بالشرق الأوسط

مصر الأعلى نمواً بالمنطقة في 2020 بشهادة البنك الدولي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:23 م

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر بعد أنباء المصالحة (فيديو)

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

12:00 ص

عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

07:53 ص

شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

06:01 ص

عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

03:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 2 | مولانا عاشق

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: هدايا المشاهير فى رأس السنة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عام التحولات الكبرى