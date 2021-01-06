تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
يتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 17 جولة.


يأتي خلفه المهاجم الدولي الكوري سون مهاجم نادي توتنهام هوتسبير.


وجاءت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح 13 هدف.
2- سون هيونج مين 12 هدف.
3- برونو فيرناندز 11 هدف.
4- دومنيك كالفيرت لوين 11 هدف.
5- جيمي فاردي 11 هدف.
6- هاري كين 10 أهداف.
7- باتريك بامفورد 10 أهداف.

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