أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية 6-1-2020

الأربعاء 06/يناير/2021 - 08:10 ص
أسعار الدولار في السوق المصرفي المصري
أسعار الدولار في السوق المصرفي المصري

استقرت اسعار صرف الدولار في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 6-1-2020، حيث بلغ في المتوسط نحو 15.67 جنيه للشراء و 15.77 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 6-1-2020 :

كما بلغ الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، سجل سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى بنك أبوظبي التجاري 15.69 جنيه للبيع، و15.79 للشراء، وفي بنك الاستثمار العربي سجل سعر العملة الخضراء أمام الجنيه 15.69 جنيه للشراء، و15.79 للبيع، بلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى المصرف المتحد، 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، وحقق البنك العقاري المصري العربي سعر العملة الأمريكية أمام الجنيه عند 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع، واستقر  سعر الدولار أمام الجنيه التداولات لدى بنك HSBC-مصر عند 15.68 جنيه للشراء، و15.78 للبيع.


الاحتياطي النقدي لمصر نهاية 2020:

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر في ديسمبر الماضي، ليصل إلى مستوى 40.063 مليار دولار، مقارنة مع 39.222 مليار دولار نهاية نوفمبر السابق عليه.


البنوك تغلق تعاملاتها غدا الخميس:

أعلن البنك المركزي المصري انه قرار تعطيل العمل بالبنوك يوم الخميس القادم احتفالا بأعياد الميلاد المجيد


وقال البنك المركزي في بيانا له إنه  بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق ٧ يناير ٢٠٢١، علي أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١ .


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