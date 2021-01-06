الكشف عن تسجيل صوتي يهدد باستهداف أمريكا بطائرة مدنية

كشفت شبكة CBS الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل صوتي تم إرساله إلى أبراج مراقبة جوية في مطار بنيويورك.

ويتضمن التسجيل تهديدات بعمليات انتقامية لقائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتالته الولايات المتحدة قبل عام في غارة استهدفته قرب مطار بغداد.

كما كشف التسجيل، عن نية طائرة مدنية صدم مبنى الكونجرس الأمريكي، تزامنًا مع انعقاد جلسة الكونجرس الأمريكي الأربعاء.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تم التعامل مع التهديد بجدية وإبلاغ البنتاجون بتفاصيله، إلا أن مسؤولين أمنيين قللوا من أهميته، وأن يكون دليلًا جديًا على وجود نية القيام بعمل تخريبي.

بدأت السلطات الأمريكية، تحقيقات واسعة للكشف عن كيفية وصول التسجيل لأنظمة الاتصالات في أبراج المراقبة الجوية في مطار نيويورك، بعد اختراقها، حيث أظهرت التحقيقات أن التسجيل مصمم ومهندس إلكترونيًا.