شاهد.. شبورة مأئية كثيفة تغطي شوارع الإسكندرية (صور)

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تشهد محافظة الإسكندرية، في هذه الأثناء، وجود سبورة مائية كثيفة وانتشارها على الشوارع الداخلية والطرق العامة، مما تسبب في إنعدام الرؤية تماما أمام المارة وحركة السيارات.



وحرص رجال مرور الإسكندرية على التواجد في أكثر من طريق للتنبيه على قائدي السيارات بعدم المجازفة بالتحرك في ظل إنعدام الرؤية، في الوقت الذي أغلقت فيه بعض الطرق الزراعية والصحراوية حرصا على حياة وسلامة الركاب والسائقين.



وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من شبورة مائية صباحية تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية فى الطرق المؤدية إلى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد وسيناء والسواحل الشمالية وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.



كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الصباحية الكثيفة والتى تصل إلى حد الضباب مما يؤدى إلى انعدام الرؤية.



وقال اللواء هشام طاحون، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع حدوث شبورة مائية صباحية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية تكون كثيفة على القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء والسواحل الشمالية تصل لحد الضباب الأيام التالية: الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد.



وطالبت محافظة الإسكندرية، ‏المواطنين، توخي الحذر وإتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة التي تصل إلي حد الضباب علي بعض المناطق.



