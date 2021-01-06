1.86 مليون وفاة 86.4 مليون إصابة بكورونا حول العالم

أفادت بيانات مجمعة، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم اقترب من 86.4 مليون.

وبحسب البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، وصل إجمالي الإصابات إلى 86 مليونًا و385 ألف حالة.

واوضحت بيانات الجامعة الأمريكية، أن عدد المتعافين تجاوز 48.4 مليون، فيما تجاوز إجمالي الوفيات المليون و868 ألف حالة.

وكانت الولايات المتحدة، تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.