تعرف على عدد مشاهدات أغنية محمد فؤاد الجديدة "في الحفلة"

طرح النجم محمد فؤاد أغنية سينجل جديدة بعنوان "في الحفلة" عبر قناتة الرسمية "يوتيوب".

الأغنية كلمات دبل زوكش، وألحان علاء فيتى، وتعد أولى أغنية في 2021.

وحققت الأغنية منذ طرحها وحتى الان أكثر من 200 ألف مشاهدة

وكان فؤاد قد طرح كليب أغنيته الجديدة "شكوى إلى الله" بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الغنائية، تزامنا مع احتفالات عيد الأضحى الماضى، من كلماته وألحانه، توزيع كريم عبد الوهاب، كلارنيت محمد فوزى، ومن إخراج كريم مسلم.