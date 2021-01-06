بعد إعلان وفاتها.. ممثلة شهيرة تعود للحياة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:23 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

كشفت تقارير، أن الممثلة الأمريكية، تانيا روبرتس، لم تمت وذلك عكس ما صرح به صديقها والمتحدث الإعلامي باسمها، مايك بينجل.

وأكد مايك بينجل المتحدث باسم تانيا روبرتس (65 عاما) لمجلة "بيبول" الأمريكية، أمس الاثنين، أنها على قيد الحياة، وذلك بعد أن تم نقلها للمستشفى في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي.

وقال إن تانيا روبرتس "كانت على قيد الحياة في الساعة العاشرة من صباح أمس الاثنين" ، وأضاف أن زوجها، لانس أوبراين، "تلقى مكالمة من المستشفى تفيد بأنها لم تمت".

وعن تطورات الحالة الصحية لتانيا روبرتس قال بينجل "إنها لا تبدو على مايرام، وهذا أمر مؤلم للغاية"، وطلب الدعاء لها. وفي يوم الأحد، أخبر المتحدث باسم تانيا روبرتس موقع "تي إم زد" أنها توفيت في وقت سابق من ذلك اليوم، وذلك بناء على شهادة زوجها مايكل أوبراين للموقع الإلكتروني، الذي قال إنه كان يحملها بين ذراعيه في المستشفى ورآها وهي تفتح عينيها ثم أغلقتهما ليعتقد بذلك أنها توفيت

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