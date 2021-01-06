عاجل.. الولايات المتحدة تسجل حصيلة قياسية من وفيات كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
سجلت الولايات المتحدة الأمريكيية، حصيلة وفيات قياسية خلال يوم واحد، وصلت إلة 3900 حالة، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

في سياق منفصل، انتشر فيروس كورونا في غالبية أنحاء العالم، خلال العام الجاري 2020، وأصاب حوالي 86 مليون شخص، وقتل أكثر من مليون و800 ألف حالة، وكانت الولايات المتحدة، والهند، والبرازيل، أكثر الدول تضررًا من الإصابات والوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس.

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