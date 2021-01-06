محمد فؤاد يرد على هجوم حلمي بكر عليه بسبب أغنية "الحفلة"

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:33 ص
بوابة الفجر

عبر الفنان محمد فؤاد، عن انزعاجه الشديد إزاء هجوم حلمي بكر عليه بسبب أغنية "الحفلة" التي طرحها فؤاد قبل أيام.

وأكد في تصريحات تلفزيونية، أن ما كتبه حلمي بكر ضده يعد تجاوزًا كبيرًا في حقه لن يصمت أمامه.

 وأكد أنه ليس من حق أحد أن يتدخل في اختيار أغتياته سوى الجمهور، الذي يعد الحكم الفيصل في أي عمل فني يقدمه.

وشن الموسيقار الكبير حلمي بكر هجوما حادا على الفنان محمد فؤاد بعد أن قرر الأخير الغناء بنفس طريقة المهرجانات الشعبية.

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