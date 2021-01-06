"Wonder Woman 1984" يتصدر إيردات السينما بكوريا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر

احتل فيلم "Wonder Woman 1984" المركز الأول فى عطلة نهاية الأسبوع الثانية له فى شباك التذاكر الكورى، وذلك بإجمالى يبلغ 605 آلاف دولار.

زنجح الفيلم الجديد في تحقيق ايرادات وصلت لـ 118 ميلون دولار على مستوى العالم، رغم حالة الغلق التي تعيشها غالبية دور السينما.

ووفقا لحصيفة ديلي ميل، فإن الفيلم قد تم عرضه فقط في 2151 الف صالة عرض سينمائي حول العالم، ورغم ذلك حقق هذا القدر من الايرادات.

وداخل الولايات المتحدة وصلت ايرادات الفيلم خلال الاسبوع الماضي 5.5 مليون دولار.

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