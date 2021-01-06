عواد يوجه رسالة نارية للزمالك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

وجه محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول بنادي الزمالك، رسالة نارية للجهاز الفني بالنادي، بشأن مشاركته مع الفريق، في الفترة الحالية.

وكشف مصدر مطلع داخل جهاز النادي، أن عواد طالب مدرب الفريق بمنحه فرصة المشاركة بشكل أساسي، خلال المباريات المقبلة.

وأكد عواد، على أنه جلس احتياطيا كثيرا ولم يفتعل أزمات، ولكنه يريد إثبات نفسه، وتعهد بالظهور بشكل جيد خلال الفترة المقبلة، وأنه لن يقبل بالجلوس احتياطيا مجددا.

وأشار المصدر إلى أن الحارس يتكتم حتى الآن، على العروض الاحترافية التي تلقاها من بعض وكلاء اللاعبين للرحيل عن الفريق، خاصة أنه كلف بعض الوكلاء بالبحث له عن عرض للرحيل عن القلعة البيضاء، وبالفعل وصلت له بعض العروض، لكنه يتكتم عليها خوفا من فشلها.

محمد عواد يرفض تخفيض عقده مع الزمالك

يذكر أن محمد عواد، يرفض تخفيض قيمة عقده حتى الآن، متمسكا بالحصول على قيمة التعاقد الحالي، خاصة أنه مرتبط بعقد مدته خمس سنوات حتى موسم 2024، بقيمة إجمالية نحو 79 مليون جنيه.

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