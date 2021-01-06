أيمن منصور: هدف السوبر بشباك الأهلي الأغلى في تاريخي

عبر أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق، عن حبه الشديد للقلعة البيضاء، في ذكرى تأسيسه، مؤكدا أنه يشجعه منذ الصغر مثل والده، موضحا أن بعض أفراد عائلته كانوا يشجعون الأهلي.

وتحدث أيمن منصور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، عن الهدف الأغلى في مسيرته، قائلا، "هدف السوبر الإفريقي في شباك الأهلي هو أحد أغلى الأهداف في حياتي، مر 26 عام على هذه المباراة ولم تتكرر".

وأكد منصور، أنهم عرفوا من خلال نادي الزمالك، ومن دونه لا أحد كان سيسمع عنهم، مشيرا إلى أن أفضال نادي الزمالك على جميع لاعبيه لا تعد، وهو من صنع النجوم.

فيما أشار إلى أن حازم إمام هو فاكهة الزمالك، موضحا أنه كان يتميز بأن يجعلك وجها لوجه مع مرمى المنافس بتمريرة واحدة.

وأوضح أن قميص أولمبيك كان وش السعد على نادي الزمالك، واستطاع الزمالك حصد العديد من البطولات في ذلك الوقت.

وتطرق للحديث عن المدير الفني السابق محمود الجوهري، مؤكدا أنه كان هناك معارضة كبيرة لفكرة دخوله القلعة البيضاء.