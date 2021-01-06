ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:36 ص
بوابة الفجر
محمد جمال

تقام اليوم مباريات الجولة ال 16 من بطولة الدوري الإيطالي ويعد فى مقدمة اللقاءات للمباراة الأبرز والمنتظرة وهى عندما يستضيف فريق ميلان نظيره يوفنتوس فى لقاء قوي بين الفريقين.

ويتصدر ميلان ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة فى المركز الأول وسط منافسة قوية من إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

ترتيب الدوري الإيطالي:-

ميلان 37 نقطة

إنتر ميلان 36 نقطة

روما 30 نقطة

نابولي 28 نقطة

يوفنتوس 27 نقطة

ساسولو 26 نقطة

أتالانتا 25 نقطة

هيلاس فيرونا 23 نقطة

لاتسيو 22 نقطة

بينفينتو 18 نقطة

سامبدوريا 17 نقطة

بولونيا 16 نقطة

فيورنتينا 15 نقطة

أودينيزي 15 نقطة

كالياري 14 نقطة

بارما 12 نقطة

تورينو 11 نقطة

سبيزيا 11 نقطة

جنوي 11 نقطة

كروتوني 9 نقاط

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