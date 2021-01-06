أيمن منصور: الإعلام لم يعطني حقي.. وطوبة زيمبابوي دمرت جيل بالكامل

أكد أيمن منصور نجم الزمالك السابق، أن نادي الصيد يرتبط ارتباطاً وثيقاً، بالقلعة البيضاء، وحازم إمام وطارق يحيي خير مثال على ذلك.

وتابع منصور في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، دخلت في منافسة مع محمد رمضان مهاجم الأهلي السابق، على لقب هداف الدوري على الرغم من تواجدي في نادي السكة الحديد.

وأشار إلى أنه استطاع أن يسجل ما يزيد عن 80 هدفًا مع الزمالك فقط، وأنه كان هداف إفريقيا في كل البطولات، ولكن الإعلام لم يعطه حقه.

فيما تحدث عن واقعة طوبة مباراة زيمبابوي الشهيرة، مؤكدا أنها تسببت في ظلم جيل كامل لمنتخب مصر لعدم تأهل المنتخب الوطني إلى كأس العالم.

وشدد على أنه لم يقبل إهانة المدرب الهولندي رايتر للمصريين خلال مران منتخب مصر مما تسبب في رحيله بشكل مفاجئ.

جدير بالذكر أنه تحل علينا ذكرى تأسيس نادي الزمالك يوم الخامس من شهر يناير عام 1911.