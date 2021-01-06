بشرى: "الاختيار 2" سيحقق نجاحًا كبيرا لهذا السبب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر

أكدت الفنانة بشرى، أنها تتوقع يحقق مسلسل "الاختيار 2"، نجاحا كبيرًا جدًا فهو ليس مجرد مسلسل فني ودرامي، بل هو ملحمة وطنية بكل المقاييس، والشعب المصري والعربي يجب أن يعرف أبطاله، فهذا حق الشعب وحق كل المضحين الأبطال من أجل الوطن.

وأضافت في تصريحات صحفية: "أعتبر العمل في هذا المسلسل شرفا كبيرا لكل من شارك ولو بكلمة واحدة، لأنه يناقش قضية مهمة ويعرض تاريخنا الوطني العظيم، كما أنه يعزز قيمة الانتماء للوطن.

وأشارت إلى أن المسلسل يرصد بطولات وتضحيات رجال مخلصين لتراب مصر في إطار فني مميز ورائع، ويعمل الجميع بروح وطنية وفنية وحماس وانتماء حتى يخرج العمل بأفضل طريقة ممكنة

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