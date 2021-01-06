شوبير يكشف أخر تطورات صفقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:01 ص
بوابة الفجر
محمد سامي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة، بشأن انتقال الجناح الأوروغوياني جاستون سيرينو لاعب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، إلي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.


وصرح شوبير من خلال برنامجه على إذاعة "أون سبورت إف إم"، قائلًا: رغم توقف المفاوضات بين إدارة نادي صن داونز وإدارة الأهلي، على التعاقد مع جاستون سيرينو، بسبب عدم توصلهما لاتفاق حول المقابل المادي للصفقة، إلي إنها لم تتوقف بشكل نهائي.


وأضاف شوبير: بنسبة كبيرة توصل سيرينو مع إدارة صن داونز، على إستكمال الموسم الحالي في صفوف الفريق الجنوب أفريقي، ثم ينتقل إلى الأهلي في بداية الموسم المقبل.


وكان اللاعب صاحب الـ 29 عامًا نشر صورة أمس الإثنين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام، من مباراة الأهلي وصن داونز في النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، وكتب عليها: "ربما ليس اليوم أو غدًا ولكن عاجلًا أم آجلًا سأحقق أحلامي".


يذكر ان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أكد إنه تم تجميد المفاوضات مع نادي صن داونز بشأن سيرينو، بعد التعاقد مع الزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة لمدة 4 سنوات قادمة.

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