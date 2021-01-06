الكاف يعلن موعد قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:22 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن موعد سحب قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020 /2021.

وحدد الاتحاد الأفريقي الجمعة القادم لسحب قرعة بطولة أعرق البطولات في القارة السمراء، في مقر الكاف بالقاهرة عند الساعة الثانية ظهرا.

ومن المنتظر أن تنتهي منافسات دور الـ32 اليوم اليوم الأربعاء، قبل يومين من موعد سحب القرعة.

ويعد الأهلي هو حامل لقب البطولة الماضية على حساب الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة 27 نوفمبر الماضي.

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