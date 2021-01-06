سر تمسك فرجاني ساسي بالرحيل عن الزمالك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:54 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

كشف تقرير صحفي، تفاصيل جديدة بشأن موقف النجم التونسي الدولي فرجاني ساسي، لاعب نادي الزمالك، خلال الفترة الحالية.

وأكد مصدر مطلع، أن التفاوض بشأن المقابل المادي، هو السبب الرئيسي وراء انهيار المفاوضات بين ساسي وأيمن يونس، رئيس لجنة الكرة.

ووفقا لمصدر مسئوول، فإن مسئوولين بالقلعة البيضاء كانوا قد إتفقوا مع «ساسي» على تمديد عقده لمدة 3 مواسم مقابل زيادة الراتب السنوي بنسبة 10% عن القيمة المالية التي يتقاضاها في الوقت الراهن لتصل إلى 1.8 مليون يورو.

واجتمع اللاعب مع ايمن يونس في حضور وكيله مهند عون لمطالبته بالحصول على 2.7 مليون يورو في الموسم أي بزيادة مالية قدرها مليون يورو في الموسم الواحد ،وهو الأمر الذي رفضته إدارة النادي خلال الايام الماضية.

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